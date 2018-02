Continuar a ler

No boletim clínico dos azuis e brancos constam os nomes de mais quatro jogadores: Alex Telles (tratamento), Danilo (tratamento e trabalho de ginásio), Aboubakar (treino condicionado e trabalho de ginásio) e Soares (tratamento e trabalho de ginásio).



Os portistas voltam a treinar na quinta-feira, pelas 11 horas, novamente no Olival, à porta fechada. A partir das 12h30, o treinador Sérgio Conceição vai fazer a antevisão do jogo com o Sporting, em conferência de imprensa.



Os futebolistas do FC Porto Ricardo e Corona realizaram esta quarta-feira treino integrado condicionado, no regresso ao trabalho dos dragões, a dois dias da receção ao Sporting, para a 25.ª jornada da Liga NOS.De acordo com a nota publicada no site dos dragões na Internet, Ricardo Pereira e Jesús Corona, que recuperam de lesões, evoluíram para treino condicionado, tendo o lateral realizado também trabalho de ginásio.

Autor: Lusa