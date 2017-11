O lateral do FC Porto, Ricardo Pereira, não quer esperar pela última jornada para garantir o apuramento para a fase seguinte da Champions e quer sair do reduto do Besiktas com uma vitória. O empate deixaria os dragões ainda a dependerem de si próprios mas isso não está no pensamento da equipa."Sabemos que estamos numa fase crucial desta fase de grupos e queremos levar os três pontos daqui. Temos de dar o máximo e jogar sempre para ganhar. Nós sabemos que se formos com o pensamento de empatar, pode sair-nos o tiro pela culatra. Temos de dar sempre o máximo e jogar para ganhar. Não vamos esperar pela última jornada para garantirmos o apuramento", afirmou,. "Temos de ser uma equipa diferente do primeiro jogo. Penso que não fomos compactos nem agressivos o suficiente e neste tipo de jogos os erros pagam-se caros. Trazemos a lição bem estudada e sabemos como melhorar", afirmou.Sobre o ambiente que vão encontrar, Ricardo Pereira frisa que o ambiente não será um problema. "Penso que os adeptos são fator importante, mas nós já estamos habituados a jogar com condições adversas. Já estamos precavidos para o ambiente que vamos encontrar. É bom jogar neste tipo de ambientes. É isso que queremos", destacou.