Ao fim de nove jogos oficiais, o FC Porto ainda não sentiu o sabor do empate e o da derrota só por uma vez (Besiktas). São oito as vitórias que animam os adeptos e os deixam na expectativa de ver este dragão retomar a rota dos títulos no imediato. Essa é, de resto, a meta de toda a equipa, mas para isso é preciso dar continuidade a este bom momento. Palavra de Ricardo Pereira.

"Estamos muito focados no nosso objetivo. Sabemos o que temos de fazer e estamos todos muito unidos. As vitórias ajudam muito, sendo muito melhor trabalhar sobre resultados positivos. Queremos continuar neste caminho. O que fizemos ainda não chega, temos de continuar assim até final", indicou o lateral-direito, de 23 anos, no final do jogo com o Monaco.

Esse desafio com o campeão francês acabou por ser o mais duro teste que este FC Porto de Sérgio Conceição enfrentou até ao momento e foi superado com distinção. "Sabíamos que depois da derrota em casa (com o Besiktas) era fundamental fazer um bom resultado contra o Monaco. Felizmente conseguimos a vitória, e por números expressivos, o que é sempre importante", prosseguiu Ricardo, concluindo depois sobre a preparação psicológica que é feita por Sérgio Conceição: "É importante sentirmos essa confiança, acreditando em nós próprios e no colega que está ao lado. Acreditando no treinador e nas ideias dele. Isso ajuda e ficamos todos mais fortes."

Autor: Vítor Pinto