O lateral do FC Porto, Ricardo Pereira, considera que a equipa está pronta para defrontar o Besiktas e deixou elogios ao seu colega de seleção Ricardo Quaresma."Fisicamente tanto eu como os meus colegas estamos bem. Tivemos um jogo na sexta-feira e tivemos tempo suficiente para recuperar. Foi um jogo intenso e espero que este também vai ser. Quanto ao Quaresma, é um jogador que conheço, que tem muita qualidade, tal como o ataque do Besiktas e vamos estar atentos a isso", frisou na conferência de imprensa desta segunda-feira.Para Ricardo Pereira, o ambiente e a diferença horária são apenas pormenores e o que mais importa é o conhecimento do adversário. "Não, penso que não. Acho que a diferença horária e a temperatura são pormenores, não vão ser preponderantes. O que vai importar é o nosso trabalho em campo, os nossos princípios. Estivemos a estudar bem o Besiktas e esperamos que corra tudo bem", destacou.