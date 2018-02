Ricardo Pereira é mais uma baixa na equipa do FC Porto. O defesa contraiu uma microrrotura na face posterior da coxa esquerda, no jogo frente ao Liverpool, e já não participou no treino que os dragões realizaram esta manhã.Danilo Pereira e Vincent Aboubakar também não estiveram à disposição de Sérgio Conceição. O médio fez tratamento e trabalho de ginásio, enquanto o ponta-de-lança realizou treino condicionado e exercícios no ginásio.

Autor: Rui Sousa