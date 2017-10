Nem Maxi Pereira, nem Ricardo Pereira. Sérgio Conceição elegeu Miguel Layún como lateral-direito e a opção não deixou de surpreender. Afinal, se a condição do uruguaio como suplente já vem desde o início desta temporada, a ausência do português não deixa de causar estranheza.

Sérgio Conceição desfez o mistério, revelando aos jornalistas que Ricardo padecia de desconforto muscular, razão pela qual não foi sequer suplente quando iria ser titular, segundo o próprio treinador.

Ricardo Pereira fora titular em 7 dos 9 jogos oficiais anteriores, tendo falhado apenas dois jogos como titular: o embate caseiro com o Moreirense, na 3ª jornada, no qual ficou fora da ficha de um jogo em que Maxi foi o titular; e na 5ª ronda, quando não passou de suplente não utilizado no duelo com o Chaves, também no Dragão, em que foi primeira escolha o mexicano Layún.