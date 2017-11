Continuar a ler

"Entramos bem no jogo, tivemos a felicidade de marcar, infelizmente tivemos alguns momentos em que o Aves nos causou problemas, mas estivemos sempre seguros e aguentámos até ao intervalo. Na 2ª parte com a expulsão tornou-se mais difícil, mas reagimos bem e fizemos tudo para levar daqui os três pontos. Com um a menos temos de correr mais, foi o que fizemos e demos tudo."Não tem a ver com chuteiras, praticamente todos jogaram de alumínio e escorregaram na mesma… É uma questão do relvado.""Claro que não. Vamos continuar na frente independentemente de tudo e temos jogo na sexta para ganhar"