De olho no futuro, a Juventus, adversária do FC Porto nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, assegurou esta segunda-feira a contratação do extremo Riccardo Orsolini, futebolista de 20 anos pelo qual o conjunto campeão italiano pagou 6 milhões de euros (podem ser pagos 4 adicionais, em função do cumprimento de determinados objetivos).Ainda que tenha sido já adquirido, o jovem irá permanecer até final da temporada no clube da Serie B, por entendimento entre as duas equipas, rumando a Turim apenas no arranque de 2017/18.

Autor: Fábio Lima