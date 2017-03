Continuar a ler

O ex-capitão dos dragões criticou também uma certa indefinição tática na frente de ataque e as consequências desse problema no momento de forma de André Silva: "Não o vejo a andar para a frente. Está com muita vontade mas sem categoria e sem definir bem os lances."



Resposta a João Gabriel



As farpas de João Gabriel após o empate do FC Porto mereceram um comentário de Rodolfo Reis, que criticou duramente o antigo diretor de comunicação do Benfica e lembrou que as águias têm já alguém a trabalhar nesse departamento: "É um palerma. Se é para marcar território que vá urinar para outro sítio."

Rodolfo Reis, um histórico do FC Porto, lamentou o nervosismo dos jogadores portistas no encontro com o V. Setúbal (1-1), onde foi desperdiçada a hipótese de subir ao primeiro lugar do campeonato."Não me passava pela cabeça, depois de nove vitórias seguidas, a jogar em casa com o V. Setúbal e depois de o Benfica perder pontos, outro resultado que não fosse o triunfo. É um momento de tristeza para todos os portistas, porque o FC Porto dava dois grandes passos à frente e deu um atrás. (...) Os jogadores estavam muito nervosos, com a bola a queimar. Nunca vi o Danilo a errar tantos passes sem pressão, os laterais a errar tantos passes... O FC Porto viveu de mais este jogo e devia ter tido mais calma", analisou o antigo médio no programa 'Play-Off', da SIC Notícias.