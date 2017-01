Nuno Espírito Santo também foi sujeito ao 'desafio' do futebol dos tempos modernos: escolher entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O treinador do FC Porto tem a resposta na ponta da língua: Cristiano.

"Para mim, é o melhor do mundo, o mais completo que alguma vez vi. Pelos números, pela quantidade de jogos que faz, pelo nível médio que apresenta. Tem altos e baixos, o que é normal, mas isso também tem a ver com a equipa. Ronaldo é mais completo que Messi. Ele levou Portugal à vitória no Europeu. Histórico. Uma coisa que falta de Messi com o seu país, pois a glória com uma seleção é indelével, permanece congelada no tempo", sintetizou, em entrevista ao jornal 'La Gazzetta dello Sport'.

Continuar a ler

O jornalista italiano questionou também sobre Dybala, craque da Juventus que tem sido comparado a Messi. "Não quero ser injusto, pois acho que há dois jogadores que estão a um nível superior em tudo, Ronaldo e Messi. Todos os outros, muitos, representam uma ideia, um embrião de algo que pode começar a desenvolver até ao nível desses dois. Para Dybala será altamente prejudicial se as pessoas começarem a compará-lo com aqueles que estão em um nível tão alto. Mas eu vejo-o com muita qualidade", justificou.

Autor: Sérgio Krithinas