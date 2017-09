O português Rony Lopes mostrou-se surpreendido pela derrota pesada da sua equipa diante do FC Porto. "Controlámos o jogo até ao primeiro golo, depois fecharam-se e jogaram no contra-ataque. Foi o jogo perfeito para eles, pois conseguiram fazer três golos e não sofrer", afirmou o extremo monegasco, deixando ainda elogios aos dragões:"Sempre acompanhei o FC Porto e tive a noção de que é uma equipa com jogadores muito fortes fisicamente e bons a nível técnico. Demonstram que têm qualidade, são uma equipa de Liga dos Campeões e com certeza que também vão fazer um bom campeonato."