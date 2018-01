Continuar a ler

O FC Porto prepara aliás uma queixa formal ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. No final do encontro não houve declarações à imprensa e já esta quinta-feira o assunto voltou a ser abordado na newsletter Dragões Diário. Os dragões apontaram "





O FC Porto prepara aliás uma queixa formal ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. No final do encontro não houve declarações à imprensa e já esta quinta-feira o assunto voltou a ser abordado na newsletter Dragões Diário. Os dragões apontaram " pelo menos sete erros graves que penalizaram " a equipa.

Felipe não foi o único elemento do FC Porto a ser expulso no jogo com o Feirense ( triunfo dos dragões por 2-1) . O mesmo sucedeu com o roupeiro Fernando Brandão.O trabalho da equipa de arbitragem dirigida por Fábio Veríssimo tem sido muito criticado pela estrutura portista. A contestação começou antes do encontro mas o pior foi mesmo no final, tendo até voado cadeiras para o relvado.