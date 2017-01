Danilo Pereira vai cumprir castigo e Yacine Brahimi já se juntou à seleção argelina para disputar a CAN’2017. Em suma, Nuno Espírito Santo perdeu logo de uma assentada dois elementos da equipa que vinha a ser habitualmente titular no campeonato nacional. Agora, frente ao P. Ferreira, em jogo da 16.ª jornada, irá preencher essas vagas muito provavelmente com Rúben Neves e Héctor Herrera.Depois do 4x3x3 utilizado nos dois últimos jogos, ambos para a Taça CTT, o treinador voltará ao 4x4x2 que tem utilizado nas provas onde o grau de exigência é maior. Nesse sentido, Rúben Neves jogará no corredor central do meio-campo, ao lado de Óliver Torres, enquanto Héctor Herrera irá igualmente integrar o sector intermediário mas na posição mais à direita, o que obrigará Jesús Corona a deslocar-se para o flanco oposto.Os médios português e mexicano já não eram titulares em jogos do campeonato nacional desde a 5ª (Tondela) e 9ª (V. Setúbal) jornadas, respetivamente. Foram dois duelos em que o nulo prevaleceu, o que eleva a fasquia tanto a Rúben, como a Herrera, nesta partida frente ao P. Ferreira.

Autor: Nuno Barbosa