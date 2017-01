Rúben Neves está lesionado e, aproveitando essa paragem forçada, concedeu uma entrevista ao Porto Canal para falar da sua carreira e do grande salto que deu, dos sub-17 para a equipa principal, na época de 2014/15, pelas mãos de Julen Lopetegui. Depois dele, o FC Porto começou a apostar mais nos jovens da formação, nomeadamente em André Silva e Rui Pedro, mas o médio não relaciona esse facto com a sua afirmação no plantel."Eles chegaram cá pela qualidade que têm e creio que vão subir mais. Há muita qualidade na formação do FC Porto que tem de ser aproveitada", assegurou. Com eles, chega também a mística ao plantel e isso tem reflexos no grupo: "Este ano a equipa está muito unida. Dificilmente nos vão tirar da luta pelo nosso objetivo." De resto, Rúben apontou o golo ao Marítimo como o melhor momento da sua carreira e a final da Taça perdida para o Sp. Braga como o pior.