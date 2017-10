Pedra basilar do Wolverhampton, líder do Championship, Rúben Neves não esquece o FC Porto. O médio, de 20 anos, continua a acompanhar a sua equipa do coração e, nessa medida, não se mostra surpreendido com a importância de Aboubakar e Marega na atual equipa.

"Sabia da qualidade deles e da vontade em ajudar o FC Porto", referiu o português, em declarações à rádio Antena 1, avisando para o muito que ainda falta jogar esta temporada: "A equipa do FC Porto está forte e unida e terá de continuar assim para ganhar títulos, mas o Sporting está a jogar bem e o Benfica em breve irá dar a volta à crise de resultados."