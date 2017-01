Rúben Neves foi o grande ausente do treino desta quarta-feira do FC Porto. O médio, que ontem havia estado à disposição de Nuno Espírito Santo, falhou hoje a sessão e a divulgação do boletim clínico, em breve, deverá esclarecer a situação.De resto, ausentes estiveram também Chidozie (na equipa B), Brahimi (ao serviço da Argélia que prepara a CAN) e Otávio e Layún (ambos entregues ao departamento médico). Em sentido inverso, o jovem avançado dos 'bês', Rui Pedro, manteve-se com o plantel principal.Os dragões voltam a treinar na quinta-feira, às 10 horas, no Olival.

Autor: Rui Sousa