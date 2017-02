O FC Porto cumpriu na tarde desta quarta-feira mais um treino de preparação para o clássico com o Sporting, marcado para sábado.No Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, Nuno Espírito Santo teve 24 jogadores à sua disposição. O único ausente e indisponível para a receção aos leões é o lesionado Rúben Neves, que voltou a cumprir treino condicionado, mas longe da vista dos jornalistas.Para amanhã, o treinador de 43 anos agendou uma sessão matinal, que decorrerá à porta fechada na sua totalidade. No final, Nuno apresenta-se perante os jornalistas para fazer o lançamento do clássico, em conferência de imprensa.

Autor: Nuno Barbosa