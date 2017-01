Face ao castigo de Danilo Pereira, Rúben Neves foi titular e assinou uma exibição convincente no nulo frente ao P. Ferreira da pretérita jornada da Liga NOS. No entanto, as pretensões do médio, de 19 anos, de aumentar os minutos de jogo nesta segunda metade da época sofreram, agora, um duro revés. Rúben Neves foi ontem reavaliado à lesão que sofreu no treino da véspera e, segundo a nota publicada no site do FC Porto, os resultados ditaram uma rotura na face posterior da coxa esquerda.Desconhece-se ainda a dimensão dessa rotura, mas é praticamente certo que o jovem médio estará fora de combate, pelo menos, durante um mês. "Recuperar rápido e continuar na luta", escreveu Rúben, ontem, nas redes sociais, ciente de que, durante a sua ausência, o FC Porto disputará cinco jogos, todos eles para o campeonato nacional, incluindo o clássico com o Sporting, no Estádio do Dragão, referente à 20ª jornada. Moreirense, Rio Ave, Estoril e V. Guimarães são os outros adversários portistas nessa fase de provável inatividade do camisola nº 6 dos dragões. E pouco tempo depois há a 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.Perante isto, Nuno fica momentaneamente sem uma alternativa direta a Danilo, sendo que outras unidades do plantel podem cumprir o mesmo papel, ainda que de forma adaptada, tal como Héctor Herrera ou André André, já que Sérgio Oliveira está de saída do clube, assim como Evandro.

Autor: Nuno Barbosa