Continuar a ler

"Ainda falta um treino pela frente [para avaliar Soares], tomaremos as melhores decisões. Felizmente, só temos uma baixa, o Rúben, e todos estão motivados e concentrados o que é um ótimo sinal para a equipa técnica", afirmou esta quinta-feira em



Os azuis e brancos regressam ao trabalho às 10H30 de sexta-feira, num treino à porta fechada. Esta será a última sessão antes do clássico de sábado (20H30), que será



Autor: Sofia Lobato com Lusa "Ainda falta um treino pela frente [para avaliar Soares], tomaremos as melhores decisões. Felizmente, só temos uma baixa, o Rúben, e todos estão motivados e concentrados o que é um ótimo sinal para a equipa técnica", afirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa de lançamento do encontro Os azuis e brancos regressam ao trabalho às 10H30 de sexta-feira, num treino à porta fechada. Esta será a última sessão antes do clássico de sábado (20H30), que será arbitrado por Hugo Miguel , da associação de Lisboa.: Sofia Lobato com Lusa

Rúben Neves é o único jogador condicionado do plantel principal do FC Porto e, por isso, estará ausente no encontro de sábado com o Sporting, da 20.ª jornada.O médio fez treino condicionado e não vai conseguir recuperar a tempo do encontro com os leões, sendo por isso o único ausente no plantel comandado por Nuno Espírito Santo, treinador que não garantiu igualmente a chamada de Soares, reforço de inverno, para o encontro.