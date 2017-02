Continuar a ler

Ainda que tenha estado ausente das últimas partidas, relegado para segundo plano por Danilo Pereira, o médio portista assegurou que a confiança nunca faltou. "Estamos todos focados no nosso trabalho e sempre preparados para intervir ao nosso melhor nível quando somos chamados. Eu estava bem psicologicamente", assegurou.



A finalizar, Rúben Neves abordou a subida provisória à liderança da Liga NOS e recordou que os dragões apenas dependem de si. "Só temos de pensar em nós, não dependemos de ninguém", concluiu.

De regresso à titularidade, Rúben Neves coroou o seu encontro diante do Tondela também com um golo, numa atuação que no aspeto coletivo, com uma vitória por 4-0 para o FC Porto , agradou ao jovem jogador dos dragões."Sentimo-nos confiantes também por causa dos bons resultados que temos conseguido. A equipa entrou bem neste jogo, estivemos focados e o Tondela esteve organizado até ao primeiro golo. Marcámos quatro e podíamos ter feito mais. Depois do 1-0 o Tondela teve de se abrir um pouco mais para tentar sair daqui com um resultado melhor. Foi um resultado justíssimo. Criámos muitas oportunidades de golo", começou por analisar, à SportTV.

Autor: Ricardo Vasconcelos