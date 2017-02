Continuar a ler

Por outro lado, Diogo Verdasca integrou os trabalhos do plantel principal, conforme pode ler-se na nota, que acrescenta que os dragões voltam a treinar esta segunda-feira, novamente às 10H30.



O FC Porto lidera a 1.ª liga, com 53 pontos, mais dois do que o tricampeão Benfica, que visita hoje o Sp. Braga. Os azuis e brancos recebem a Juventus, pentacampeões italianos, na quarta-feira, a partir das 19H45, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions. Por outro lado, Diogo Verdasca integrou os trabalhos do plantel principal, conforme pode ler-se na nota, que acrescenta que os dragões voltam a treinar esta segunda-feira, novamente às 10H30.O FC Porto lidera a 1.ª liga, com 53 pontos, mais dois do que o tricampeão Benfica, que visita hoje o Sp. Braga. Os azuis e brancos recebem a Juventus, pentacampeões italianos, na quarta-feira, a partir das 19H45, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions.

Rui Pedro foi o único ausente no treino deste domingo do FC Porto, tendo em vista a receção à Juventus, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões. O avançado integrou os trabalhos da equipa B dos dragões.De acordo com a informação publicada no site oficial do clube, Nuno Espírito Santo contou com todo o plantel azul e branco, à exceção de Rui Pedro, que vai receber hoje o Santa Clara, na 28.ª jornada da 2.ª liga.

Autor: Lusa