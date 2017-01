O avançado Rui Pedro ganhou uma enorme projeção ao ter marcado o golo que permitiu aos dragões vencerem o Sp. Braga, na 12ª jornada da Liga NOS. Ainda assim, em termos oficiais, o jovem goleador, de apenas 18 anos, continua a pertencer ao plantel B dos azuis e brancos.Apesar disso, é com a equipa principal que vem a treinar-se frequentemente e, no último jogo, frente ao P. Ferreira, viu Nuno conceder-lhe a primazia em relação ao belga Laurent Depoitre. Com o nulo a prevalecer, na hora de o treinador mexer na equipa, foi Rui Pedro quem saltou do banco, num sinal de que subiu na hierarquia dos goleadores portistas. Agora, com o Moreirense, deve voltar a integrar os convocados.