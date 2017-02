Continuar a ler

"A mensagem que passamos é que temos todo o plantel disponível e motivado para jogar. O plano foi simples: era um dérbi do Porto, sempre difícil. A nossa massa adepta contribuiu para nos sentirmos em casa e mostrámos

massa constribuiu para sentir em casa. Montámos uma equipa para ter controlo do jogo e conseguimos. Durante a segunda parte há uma reação do Boavista, mas não senti nenhuma quebra física da nossa parte. Mantivemos uma forma lúcida no jogo, pressionante e não senti qualque quebra. A rotação nas substituições foi normal", frisou o adjunto de Nuno.



A finalizar, Rui Pedro Silva abordou precisamente o lance que motivou a expulsão do líder da sua equipa e falou ainda do lance que obrigou Corona a ser substituído . "São emoções que se geram durante o intervalo. A falta do Corona é um lance que coloca a integridade física do jogador em causa. Sou-lhe sincero, ao intervalo não vi nenhuma situação que causasse a expulsão do míster, mas o árbitro assim entendeu", concluiu.

Na ausência de Nuno Espírito Santo, expulso devido à confusão que se instalou ao intervalo no Bessa, Rui Pedro Silva foi o porta-voz da equipa técnica do FC Porto após o encontro com o Boavista , uma partida que os dragões venceram por 1-0. Feliz pelo triunfo, Rui Pedro Silva enalteceu a tranquilidade evidenciada pelos jogadores, especialmente depois do desaire a meio da semana, frente à Juventus."Uma vitória importante, numa demonstração de força e de tranquilidade no nosso caminho. Entrámos muito bem no jogo, podíamos ter marcado mais golos e resolver logo ali o jogo. Tivemos serenidade após o jogo de quarta-feira e cumprimos o plano estabelecido para este encontro", começou por explicar, à SportTV.

Autor: Fábio Lima