Com a chegada de Soares, no mercado de janeiro, Rui Pedro perdeu terreno na equipa principal do FC Porto e tem sido trunfo nas formações secundária e sub-19. No treino de ontem, o jovem avançado, de 18 anos, não esteve sob as ordens de Nuno Espírito Santo. Rui Pedro treinou-se com os sub-19, por quem tinha apontado um golo na véspera, no triunfo sobre a Académica (5-1), e começou a preparar o jogo de amanhã, referente aos quartos-de-final da Youth League, frente ao Barcelona. Esse desafio será na Catalunha e determinará quem seguirá para as meias-finais.

De resto, também os lesionados Herrera e Corona falharam o treino de ontem, mas devem estar aptos a defrontar o Arouca, na sexta-feira. Face a tantas ausências, Nuno chamou aos trabalhos quatros jogadores da equipa B e outros tantos dos sub-19.