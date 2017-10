Ainda assim, o treinador do FC Porto deixou a garantia que responderá assim que as ouvir.



"Não ouvi a conferência. Ele poderá estar um bocadinho confuso com este momento menos bom do Benfica. Vou tentar saber o que ele disse. Se ele não troca por esses motivos faz muito bem…"

Sérgio Conceição não responde a Rui Vitória... para já!

O resumo do FC Porto-P. Ferreira (6-1)

Depois das declarações de Conceição... José Sá aparou a barba

No final da, Sérgio Conceição escusou-se a comentar as declarações de Rui Vitória na conferência de imprensa deste sábado, de antevisão ao duelo do Benfica diante do Aves, por não ter ouvido as palavras do técnico rival - Vitória disse que não trocava, ao contrário do que acontecia em outras casas, de guarda-redes por uma questão de conversas, emails ou de telemóveis.