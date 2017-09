Uma investigação judiciária aberta por alegado tráfico de influências colocou o presidente do Monaco, o russo Dimitri Rybolovlev, nas manchetes da imprensa francesa. O caso é complicado e envolve ligações perigosas a vários níveis das autoridades locais, estando a causar desconforto até entre a família real do Principado. O milionário russo vai faltar ao encontro desta noite, contra o FC Porto, na estreia da equipa em casa na Liga dos Campeões, e já começam a ser traçados cenários que apontam para, no caso das acusações serem confirmadas, o futuro da sua ligação ao clube estar seriamente em causa.O que parecia ser uma circunscrita discordância negocial entre Rybolovlev e um comerciante de arte, Yves Bouvier, supostamente por uma sobrefaturação de artigos da parte deste a rondar um milhão de euros, ganhou novas dimensões quando os advogados do empresário suíço denunciaram interferências da parte da advogada do líder do Monaco, Tatiana Bersheda, junto de responsáveis da polícia judiciária. "O senhor Rybolovlev privatizou a justiça do Mónaco sem benefício", acusa a equipa jurídica de Bouvier, a par de rumores que o russo poderia estar a preparar-se para cortar os seus laços com o futebol e sucessivas revelações de novos dados comprometedores na comunicação social."Até este momento, desminto os rumores infundados e falsas alegações em torno do meu compromisso enquanto presidente do Monaco. O meu empenho pessoal e o nosso trabalho coletivo continuarão de forma a assegurarmos ao clube as melhores possibilidades de sucesso", garantiu Dimitri Rybolovlev em comunicado, procurando acalmar as águas sem que, ainda assim, tenha evitado capas como a do L’Equipe de hoje, garantindo que o clube está abalado e envolto numa atmosfera conturbada às portas de um duelo tão importante como o que vai ter lugar com o FC Porto.

Autor: Vítor Pinto