Iker Casillas não foi banido da baliza portista e pode ser titular contra o P. Ferreira. Sérgio Conceição está a ponderar desfazer o tabu já na conferência de imprensa de hoje, ao final da tarde, até porque na sua cabeça já sabe o que fazer contra o P. Ferreira. Todavia, mesmo que o espanhol recupere o lugar, a mudança de estatuto de José Sá está consolidada nas ideias do técnico e, a partir de agora, Iker passa a ter um sério concorrente ao lugar.

A decisão de Leipzig pode ser vista como um ‘queimar’ de etapas que acabou por ser mal recebido pelos adeptos, face ao que se passou em campo, mas o facto é que o processo que conduziu a essa mudança foi devidamente ponderado no sentido de permitir a José Sá ganhar espaço e desenvolver as suas qualidade de forma a ser um ativo válido se Casillas deixar o clube no verão de 2018 e, ao mesmo tempo, convencer Fernando Santos e levá-lo ao Mundial depois de já ter estado na Rússia para a Taça das Confederações.

Na projeção da época, e antes de haver rumores em relação a Iker, o técnico já entendia que Sá justificava mais oportunidades e até Vaná ficou para trás.



Ponto de situação



Foi Casillas quem certificou a projeção de José Sá, em abril, à ‘Dragões’: "Vai ser o futuro dono da baliza do FC Porto e da seleção portuguesa. Para além da sua personalidade e da presença física, como guarda-redes é muito bom."



Em junho, também à revista do clube, José Sá foi claro sobre o que queria em 2017/18: "Acho que evoluí muito e estou preparado para quando apostarem em mim assumir a baliza do FC Porto."



Apesar de serem concorrentes, todos os indicadores são de uma relação saudável entre Iker e Sá. "O que torna Casillas diferente? A pessoa que ele é. Excelente, divertida, comunicativa, cinco estrelas", assumiu o português. "Aprendi muito com ele e continuo a aprender", disse ainda, com o veterano a corroborar.

Autor: Vítor Pinto