Amanhã será no mínimo um dia estranho para Gonçalo Alves e Joaquim Alves, conhecido na modalidade por Quim Zé. Pai e filho serão adversários pela primeira vez na carreira, quando o Grândola visitar o Dragão Caixa no arranque do Campeonato Nacional. E quem apoiará a mãe e esposa? "O meu filho estará sempre em primeiro lugar", começou por dizer a Record a mãe de Gonçalo Alves, Inês Bonet Alves. "Será uma sensação um bocado estranha pois do outro lado, além do meu marido, tenho a minha irmã, que é dirigente do Grândola. Mas eles entendem, até porque o FC Porto sempre foi o clube do Gonçalo".



Inês Bonet Alves brincou ainda com a diferença das equipas e disse que vai ficar "muito contente se o Gonçalo fizer aqueles golos de levantar pavilhão, mas não quero que o Grândola perca por muitos" e afirma que não vai levar cachecol dividido "porque o Gonçalo diz, na brincadeira, que já faço muito barulho a apoiar sem cachecol".

Gonçalo Alves e Quim Zé falaram do duelo deste sábado apenas na altura em que se realizou o sorteio. "Em jeito de brincadeira disse ao Gonçalo para meter baixa neste jogo", começa por dizer o pai. "Vai ser estranho, pois estou habituado a vê-lo da bancada. Quero que ele marque golos, mas quero marcar mais." Já Gonçalo Alves não tem dúvidas quanto aos sentimentos. "Vamos sentir muito os dois, mas acho que para o meu pai vai ser diferente, pois o amor de um pai para um filho é outra coisa". Mas ressalva: "não meti baixa, estou a 100 por cento". Sobre o jogo, Gonçalo avisa. "Temos de entrar muito fortes. Apesar de ter esta curiosidade, estou apenas preocupado em ajudar a minha equipa." Já Quim Zé disse aos jogadores que "há três resultados possíveis", mas deseja acima de tudo que "seja um jogo para se desfrutar".

Autor: Humberto Ferreira