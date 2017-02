Na véspera do FC Porto receber a Juventus na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Pinto da Costa dá uma entrevista à 'La Gazetta dello Sport', onde além de revelar os segredos do recrutamento portista fala também da amizade o liga a alguns dirigentes italianos.A última pergunta da entrevista é sobre o facto de Silvio Berlusconi, presidente honorário do Milan e antigo primeiro ministro italiano, ter dito que é o presidente que mais títulos conquistou no Mundo. Perante isto, Pinto da Costa responde: "O meu melhor amigo em Itália chama-se Adriano Galliani, ao Berlusconi mando saudações. É um vencedor, até na política, mas já em matemática não está assim tão bem."

Autor: Sandra Lucas Simões