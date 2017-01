Soares foi ontem oficializado como reforço do FC Porto. O avançado ex-V. Guimarães assinou um contrato válido por quatro temporadas e meia, até 30 de junho de 2021. Nos dragões vestirá a camisola nº 29 e, esta manhã, já vai trabalhar com os novos colegas no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia. "Sou um jogador que não desiste facilmente. Comigo não há bolas perdidas e vou dar o máximo para ajudar o FC Porto", apresentou-se em declarações ao Porto Canal, já depois de ter realizado os indispensáveis exames médicos.

Como representou um grande investimento para o FC Porto, estimado em 7 milhões de euros, o avançado brasileiro, de 26 anos, viu ser-lhe atribuída uma cláusula de rescisão à medida, fixada nos 40 milhões de euros.

Embora o FC Porto não tenha divulgado detalhes da operação, Record sabe que os dragões pagaram 3,5 milhões de euros ao V. Guimarães pelos 50% que este detinha dos direitos económicos de Soares. Além disso, ainda se comprometeram a manter o empréstimo de Hernâni até ao fim e a prolongar a cedência de Marega. O maliano ficará cedido aos minhotos até ao final da próxima época (2017/18) e, numa futura venda, os vitorianos ainda terão direito a 30% das mais-valias que forem obtidas. Essa foi a parte que tocou ao V. Guimarães, mas recorde-se que a outra metade dos seus direitos económicos pertencia ao Centro Sportivo Paraibano, o clube brasileiro que, nesta negociação, foi representado por Deco, um antigo jogador do FC Porto que reservou 20 por cento do passe do dianteiro. Ainda assim, essa metade também está avaliada em 3,5 milhões de euros, pelo que o custo final para os dragões, de 80% do passe, deve rondar os 5,6 milhões de euros. "Quero agradecer a todos os envolvidos. É um passo muito importante para mim, pela grandeza do clube e pela história. Estou a realizar um grande sonho", assegurou Soares, mantendo-se assertivo na sua análise: "Estou muito feliz. Sei que ainda tenho muito que evoluir, mas estou preparado. Aliás, há muito que me preparo para isto."

Autores: Nuno Barbosa e José Miguel Machado