"O FC Porto está a fazer uma boa época. Encontra-se em primeiro, a praticar bom futebol e tem feito muitos golos e sofrido poucos", disse à agência Lusa Secretário, realçando o facto de os dragões terem mexido pouco no plantel e não terem contratado praticamente nenhum jogador novo.Já em relação ao Sporting, o antigo lateral direito realçou a ambição de os leões, tal como os portistas, pretenderem conquistar o título de campeão nacional e destacou o "muito dinheiro" investido na aquisição de jogadores novos para o plantel."O Sporting tem muitos jogadores novos. Gastou muito dinheiro em jogadores e tem a ambição de ser campeão como o FC Porto normalmente o faz. É um jogo em que ambas as equipas vão querer ganhar, pelo que perspetivo que seja bom", disse.De acordo com Secretário, o fator casa "poderá não ser muito importante", porque tanto Jorge Jesus como Sérgio Conceição "são dois treinadores habituados a estas andanças" e os jogadores de ambas as equipas "estão habituados a todos os tipos de ambientes"."Vencerá a equipa que cometer menos erros e a que tiver os jogadores mais inspirados", realçou Carlos Secretário, de 47 anos, presentemente no comando técnico do Cesarense, de Oliveira de Azeméis, a disputar o Campeonato de Portugal.Enquanto jogador do FC Porto, Secretário conquistou uma Taça UEFA (2002/03), seis campeonatos (1994/95, 1995/96, 1997/98, 98/99, 2002/03 e 2003/04), cinco Taças de Portugal (1993/94, 1997/98, 1999/2000, 2000/01 e 2002/02), cinco Supertaças (1994, 1998, 1999, 2001 e 2003) e integrou o plantel dos 'dragões' que conquistou a Liga dos Campões, em 2003/04.Pelo Real Madrid, Carlos Secretário conquistou um campeonato de Espanha, em 1996/97, e integrou o plantel num período em que os merengues ergueram também a Supertaça de Espanha (1997) e conquistaram a Liga dos Campeões (1997/98).FC Porto e Sporting, primeiro e segundo classificados, com 21 e 18 pontos, respetivamente, disputam o primeiro clássico da Liga NOS 2017/18 no domingo, a partir das 19H15, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, em jogo da oitava jornada da prova, sob arbitragem de Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.