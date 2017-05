De resto, o técnico já tinha reunido com Brahimi no sábado para explicar o seu projeto para a seleção argelina.







Yacine Brahimi foi esta segunda-feira convocado para a seleção da Argélia, que vai ter dois compromissos no mês de junho. A notícia da convocatória do extremo foi dada pelo clube azul e branco no seu site oficial.O selecionador Lucas Alcaraz esteve no Moreirense-FC Porto de domingo e decidiu incluir o jogador portista na chamada para os encontros com a Guiné Conacri (particular, a 6 de junho) e Togo (de qualificação para a CAN, a 11 de junho).

Autor: Luís Miroto Simões