O duplo confronto com o Bayern Munique deixou marcas no plantel do RB Leipzig e Naby Keita foi um dos elementos que se apresentou limitado no arranque da preparação para a visita ao terreno do FC Porto. O médio saiu do jogo de sábado com queixas na canela, mas, ao que tudo indica, não estará em dúvida para o duelo de amanhã. Pelo menos foi essa a informação avançada pelo clube através das redes sociais, referindo que "as probabilidades de Keita jogar com o FC Porto são bastante elevadas".

O médio da Guiné Conacri, que já está comprometido com o Liverpool para a próxima época, é um dos indiscutíveis do técnico Ralph Hasenhüttl e deve fazer parceria no meio-campo com Kevin Kampl. O esloveno foi um dos elementos poupado no jogo com o Bayern e vai regressar ao onze com o FC Porto, reeditando com Keita o meio-campo que tão bem deu conta de si no jogo com os dragões na Alemanha.

