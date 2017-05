Continuar a ler

Quando Pinto da Costa sentenciou a saída de Lopetegui, argumentou que "não havia comunhão de ideias entre o treinador, os jogadores e o público". Algo que não parece suceder desta vez, até porque Nuno tem confidenciado não sentir no estádio, ou nos contactos pessoais que mantém com adeptos, réplicas da críticas ferozes que invadem as redes sociais.Mesmo um dos casos mais problemáticos, o da adaptação de Brahimi a ideias táticas diferentes, foi concluído com sucesso, na avaliação da estrutura, tendo o argelino recuperado o protagonismo. "O nosso treinador foi jogador do FC Porto durante vários anos e isso vê-se quando fala connosco, pois fala com o coração. Nós, jogadores, sentimos isso", disse o próprio, já em abril, à ‘Dragões’.Ou seja, há um trabalho de base realizado e em relação ao qual a SAD não mostrou, até ao momento, desconfiança.