Sempre que perdeu pontos com equipas ‘mais modestas’, o FC Porto nunca marcou nem sofreu golos. O que aconteceu em Tondela, Setúbal, Restelo e agora Paços de Ferreira. A derrota em Alvalade e o empate com o Benfica no Dragão são, claramente, de outro campeonato mas também revelam que a equipa de Nuno Espírito Santos não consegue superar os seus rivais diretos, a que se soma uma vitória em casa sobre o Sp. Braga conseguida no último minuto. É muito sofrimento, é muita dor, são sinais preocupantes relativamente à performance de um FC Porto que vem de três épocas a seco na era Pinto da Costa, o que só aconteceu duas vezes. Recorde-se ainda que as duas últimas vitórias em casa (Marítimo e Chaves) foram à tangente.