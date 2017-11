Continuar a ler

"Temos a oportunidade de nos testar em todos os jogos nesta competição, e queremos evoluir, o que pode acontecer se nos apurarmos", apontou o treinador, de 65 anos.Num "jogo difícil", a equipa na qual alinham os portugueses e antigos jogadores do FC Porto Pepe e Ricardo Quaresma pretende contrariar o "contra-ataque do FC Porto" para conseguir "garantir um dos dois primeiros lugares, o que seria um grande acontecimento"."Queremos jogar o melhor possível na Liga dos Campeões e jogamos sempre para ganhar, mas isso não significa que não vamos defender", explicou.O técnico referiu-se ainda ao avançado camaronês Aboubakar, que tem brilhado no FC Porto, depois de ter atuado na temporada passada por empréstimo no clube de Istambul."É um jogador de qualidade, muito forte. Teve de sair, mas talvez possa regressar, nunca se sabe o que pode acontecer no futebol. Agradeço-lhe pelo que fez por nós, mas amanhã somos rivais", sublinhou.O guarda-redes espanhol Fabricio também marcou presença na conferência de imprensa, preferindo destacar o jogo coletivo dos dragões como "o maior perigo" para a defesa, mesmo que o antigo companheiro de equipa seja "um grande avançado"."Podemos conseguir o apuramento com um jogo por jogar, e queremos aproveitar isso. Tivemos uma grande experiência na época passada, e este ano estamos no caminho certo", apontou.O Besiktas lidera o grupo com dez pontos, seguido do FC Porto com seis, enquanto os alemães do Leipzig são terceiros com quatro e os franceses do Mónaco quartos com dois.O encontro, da quinta jornada do grupo G, está agendado para as 17:00 de terça-feira e terá arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.