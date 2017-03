O guardião espanhol Sergio Asenjo utilizou o Twitter para dar os parabéns a Casillas por, em Turim, se ter tornado o jogador com mais encontros realizados sob a égide da UEFA, um total de 175. "Continuas a fazer história e a ser uma referência para os que nos dedicamos a isto", disse Asenjo, ainda afastado por uma grave lesão. Iker respondeu desabafando que "os anos passam mas as ilusões são as mesmas", e desejou a recuperação do seu amigo.