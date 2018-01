Sérgio Conceição não quer ainda pensar nas meias-finais da Taça da Liga, jogo a disputar-se na quarta-feira, onde irá defrontar o Sporting. Em conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Tondela (amanhã, 21 horas), o treinador do FC Porto esclareceu que o foco está apenas no encontro da 19.ª jornada da Liga."O jogo mais importante para nós é o próximo, neste caso, o jogo com o Tondela. Só depois é que podemos pensar no jogo com o Sporting, se não arriscamos a não pensar bem em nenhum", afirmou.O Sporting-FC Porto realiza-se no dia 24, às 20h45, no Estádio Municipal de Braga.