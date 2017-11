«Seria muito positivo ver o Casillas na seleção. E o Marcano»

Pouco depois de Fernando Santos ter divulgado a convocatória para os encontros particulares com a Arábia Saudita, onde incluiu José Sá, Ricardo Pereira e Danilo, Sérgio Conceição não deixou de manifestar a sua satisfação pela chamada dos jogadores portistas."É positivo para mim ver o Ricardo [Pereira] convocado, José Sá e também o Danilo. Seria também muito positivo ver o Casillas na seleção, assim como Marcano e todos os outros jogadores. Tenho um plantel que, em termos quantitativos, não é muito largo, mas em termos qualitativos é muito bom. Casillas, Óliver e Marcano são sempre pré-convocados e por isso ficava contente se fossem todos convocados. Neste caso foi o Sá, o Ricardo, o Danilo, o Marega também, mas infelizmente não pode, o Aboubakar pelos Camarões, os quatro mexicanos e também o Maxi. Fico extremamente feliz", sublinhou esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses (sábado, 20H30).E prosseguiu abordando o facto de Felipe estar a ser 'seguido' pelo selecionador brasileiro, Tite: "Não tenho a menor dúvida da qualidade do Felipe e não digo isto por dizer. Normalmente digo o que penso e digo-lhe muito sinceramente que tanto o Felipe como o Telles são jogadores que têm grande qualidade e capacidade para jogar na seleção do Brasil".