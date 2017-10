Sérgio Conceição assume que o objetivo do FC Porto é "interromper o domínio do Benfica". "Foi o que me pediram", contou, em entrevista ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport'. "Somos primeiros no campeonato e queremos o título. Mas não esqueço a Taça de Portugal, enquanto que na Champions queremos fazer uma boa figura", apontou, lembrando o jogo "perfeito" no Mónaco. "Mas calma, foram apenas 90 minutos. O grupo, com Leipzig e Besiktas, é complicado e equilibrado. Não é como outros onde os valores são muito diferentes. Será preciso lutar", avisou.

O teinador dos dragões reconhece que "será difícil lutar até ao fim" por todas as competições, até porque "o plantel é curto em termos numéricos". Por isso, admite que espera reforços em janeiro. "Inevitavelmente, mas há o fair play financeiro. Já no verão tivemos que confiar nos jogadores que regressaram de empréstimo, como Aboubakar, Marega, Sérgio Oliveira, Reyes, Ricardo Pereira e Hernâni. Ainda assim, tentaremos fazer qualquer coisa", prometeu.

A saída de André Silva também se deu "por questões económicas". "Como recusar um número daqueles?", questionou Conceição, elogiando o ponta de lança português: "Conheço muito bem a Serie A, nunca é fácil. Na Europa está a marcar muitos golos, mas o campeonato é diferente. Tem qualidade e é jovem, logo veremos."

Autor: Sérgio Krithinas