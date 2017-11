Embora tenha considerado que ficou por marcar um penálti a favor do FC Porto nos descontos - por alegada falta sobre Danilo Pereira -, Sérgio Conceição considera que os dragões deveriam ter feito mais perante um Aves (1-1) que, espera, não tenha mostrado esta face somente perante o líder do campeonato."Vamos ver um ou outro lance, lances polémicos, mas devíamos ter feito mais para ganhar o jogo. Aves estava motivadíssimo, vi jogadores e banco a festejar empate como se fosse a final da Liga dos Campeões, deve ser por estarmos na Liga dos Campeões, o treinador do Aves tinha dito isso que estamos na Liga dos Campeões. Eu espero que Aves lute sempre desta forma com esta ambição, este brio como teve hoje", disse o treinador portista na flash Interview da Sport TV.