O resumo do FC Porto-P. Ferreira (6-1)

Com Sérgio Conceição no banco, Yacine Brahimi estará a cumprir uma das suas melhores temporadas de azul e branco, destacando-se as mudanças na sua forma de fazer jogo, ao deixar-se dos lances excessivamente individualistas. O técnico reconhece a mudança e admite que o argelino já levou alguns puxões de orelhas..."É um trabalho que fazemos com todos, incluíndo com os avançados. Dámos puxões de orelhas às vezes e o Brahimi talvez já tenha sentido uma ou outra vez as orelhas a arder, mas depois, com o trabalho de campo e a sua humilidade de saber que tem de melhorar - pois toda a gente tem algo a melhorar, a começar por mim. É essa a base para ser um jogador mais contínuo nas suas exibições", disse o técnico, logo depois da vitória por 6-1 diante do P. Ferreira

Autor: Fábio Lima