O 'France Football' lembrou ainda ao treinador portista o facto, de, na época passada, ter dito que Leonardo Jardim "podia cantar de galo" no Monaco "porque tinha equipa para isso", optando ao serviço do Nantes por uma postura "realista e pragmática". Tendo subido degraus ao assumir o FC Porto, Conceição explicou a sua visão.



"Hoje em dia, em Portugal, eu também canto de galo", disse entre sorrisos, dando a sua visão do que acontece, então, quando os dois galos se defrontam: "Tenho de fazer de garnizé (risos). Não esqueço as palavras de Leonardo Jardim que disse que prefere ganhar por 4-3 do que por 1-0. Eu prefiro ganhar 1-0, dado que dou prioridade à organização defensiva da minha equipa. Cada um à sua maneira: eu defendo mais o equilíbrio e o Leonardo o espetáculo…"



Sérgio Conceição tem direito a grande destaque na edição desta terça-feira do 'France Football', concedendo uma entrevista de quatro páginas que marca o seu regresso a solo gaulês depois da controversa saída do Nantes para assumir o banco do FC Porto. O técnico foi desafiado a comentar o facto de Casillas ter, logo na altura do sorteio, atribuído aos monegascos o favoritismo para ganhar o grupo através do Twitter, e ficou claro que nem o veterano guardião, que por acaso não foi feliz contra o Besiktas na ronda de estreia da Champions, escapa aos seus recados."Casillas deve pensar em defender bem. É a primeira coisa que ele deve fazer. Depois de ter realizado um grande jogo contra o Monaco, poderá então exprimir-se sobre as possibilidades de uma ou outra equipa terminar no topo do grupo. Para mim, não há favorito. O nosso grupo é muito equilibrado e penso que, por causa disso, é um dos piores", sublinhou Conceição.

Autor: Vítor Pinto