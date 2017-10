Continuar a ler

Grupo muito equilibrado. "Besiktas esteve forte nos três jogos. Agora é muito importante o nosso próximo jogo. Vamos prepará-lo da melhor forma para discutir o apuramento." "Eles têm grande mobilidade e metem por dentro os alas, numa equipa muito incisiva. Sabíamos dessa característica. Depois de sofrer o 3-1 fomos à procura e a segunda parte foi melhor. Podíamos ter empatado se fôssemos mais esclarecidos mas temos de olhar para a frente, para o jogo com o Paços. Depois na Champions em casa vamos dar essa resposta.""Acabei a jogar com Marega e Aboubalar na frente, com Hernâni e Corona nas alas, para tentar ir em busca do golo e tentar não perder."Opção técnica, achei que este era o melhor onze de acordo com o que era o nosso trabalho diário e o adversário. Sou treinador, tenho de decidir, nao me importa o ruído que causa quando decido em consciência. A"Besiktas esteve forte nos três jogos. Agora é muito importante o nosso próximo jogo. Vamos prepará-lo da melhor forma para discutir o apuramento."

Sérgio Conceição lamentou os erros defensivos do FC Porto na derrota com o RB Leipzig, por 3-2, na 3.ª jornada da Liga dos Campeões. O treinador portista diz que a equipa corrigiu posicionamentos no segundo tempo mas que tal não foi suficiente. E garante que haverá uma resposta já no próximo jogo por parte do seu conjunto."Disse na antevisão que era importante a consistência defensiva, os duelos e primeira bola. Sabíamos da sua força nos duelos e agressividade sem bola mas cometemos erros que não são normais. Ainda assim fizemos dois golos e sabíamos que podíamos ganhar na segunda parte. Corrigimos no intervalo e fizemos uma 2:º parte mais de acorod com o que estabva trabalhado a nível defensivo e chegámos com mais perigo. Há que perceber o que não esteve bem defensivamente. Vamos dar boa resposta no próximo jogo mas queremos muito passar."