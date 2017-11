Sérgio Conceição lamentou o facto de o FC Porto não ter as necessárias 72 horas de recuperação entre o jogo desta noite com o RB Leipzig (que terminou às 21h35) e a receção ao Belenenses (sábado às 20h30). O treinador dos dragões frisou, ainda assim, compreender a posição da operadora que transmitirá a partida com os lisboetas."Daqui até esse jogo não faz 72 horas de recuperação e há jogadores que fisiologicamente não recuperam tão depressa. Eu sei que faz parte do seu trabalho, das televisões e das operadoras mas em termos do espectáculo acho que prejudica. Vamos jogar sábado e temos pouco tempo para recuperar. É um ponto negativo", disse Conceição à Sport TV.