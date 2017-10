Continuar a ler

"Quando chegar o jogo do Leipzig vamos falar disso e com certeza que vamos dar uma resposta ao nível da grandeza do clube. Não se preocupem com isso. Assumo que vamos dar uma resposta cabal do que é o FC Porto na Champions também", garantiu.A finalizar, Conceição voltou a pedir desculpa por não ter agradecido aos adeptos nem ter feito a habitual 'roda' com os jogadores após o duelo da Alemanha. "Tenho de me desculpar, porque estava tão focado com o que foram os últimos momentos do jogo que não tive a capacidade de parar ali. Passou-me completamente. Podia dar dez mil desculpas, mas não tenho desculpas. Passou compeltamente. Quando cheguei ao balneário já era tarde. E era pior a emenda que o soneto. Preferi pedir desculpa. Depois do jogo com o Besiktas, perdemos e fizemos. Mostrámos a força do balneário, que continuamos a ter, independente de qual seja o jogo e o resultado. As minhs desculpas aos adeptos e jogadores, a quem pedi desculpa no avião. 'Pessoal, fui eu o culpado, peço desculpa'", revelou.