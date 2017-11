É nestes momentos em que a vida é mais importante que o futebol. Desejo-te as melhoras rápidas, Eduardo! https://t.co/BhFl1WNd4d — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) 22 de novembro de 2017

O Sevilha confirmou esta quarta-feira que o seu treinador, Eduardo Berizzo, foi recentemente diagnosticado com um tumor na próstata e Sérgio Conceição não ficou indiferente à notícia. Através da sua conta pessoal do Twitter, o treinador do FC Porto deixou uma mensagem de força ao seu colega de profissão e lembrou que "é nestes momentos em que a vida é mais importante do que o futebol."