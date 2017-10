Continuar a ler

"No Bessa, espero um mar e não uma onda de adeptos. Que esse mar continue porque os adeptos são uma mais valia para a equipa. A melhor forma de agradecer não é bater palmas ou mandar beijinhos para a bancada, mas ganharmos os 3 pontos", sublinhou.



Jorge Simão e a vitória ao Benfica



O bom momento que o Boavista de Jorge Simão atravessa foi igualmente avaliado por Conceição. "Estamos sempre alerta. Não ligamos a estatística, temos de pensar no que trabalhamos para ganhar o jogo. Ter ganhado ao Benfica dois dias depois de ter chegado [ao Boavista] tem mais mérito do treinador anterior. Claro que também há mérito dele em preparar a equipa. Em dois ou três dias, um treinador não consegue fazer grande coisa. Jorge Simão tem tido um percurso muito positivo e sabemos que temos de nos preparar bem. Vamos com o intuito de querer ganhar o campeonato e o jogo. Já tivemos deslocações muito difíceis e demos sempre resposta positiva e demonstrámos uma grande força do grupo".



Em jornada de dérbi no Porto, Sérgio Conceição encara a partida do Bessa (amanhã, 20H30) como apenas mais uma do campeonato. O treinador dos dragões reconhece que a equipa orientada por Jorge Simão tem feito um bom trabalho, mas vai a casa dos axadrezados com a lição bem estudada."Tentamos ao máximo encontrar os pontos fortes e fracos do adversário, preocupando-nos com a nossa equipa. A preparação a nível emocional é sempre da mesma forma, seja dérbi ou não. O grau de dificuldade é grande, mas a questão de ser um dérbi é mais para quem está por fora e não tanto para nós que estamos dentro de campo porque encaramos sempre com o mesmo objetivo que é o de conseguir os 3 pontos", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.