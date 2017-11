Sérgio Conceição foi distinguido com o Prémio Lazialità, galardão atribuído pelos adeptos da Lazio a antigos jogadores e treinadores do clube. O técnico do FC Porto não esteve na gala, mas deixou uma mensagem vídeo: "Lamento não estar convosco, mas estou próximo de vós. Os anos que passei na Lazio foram muito bonitos."Entretanto, Vincent Aboubakar e Yacine Brahimi integram uma lista de 11 candidatos a Jogador Africano do Ano.