Continuar a ler

Atualmente o FC Porto lidera o campeonato com 31 pontos, mais quatro do que o Sporting, na 2.ª posição, e mais cinco do que o Benfica, no 3.º lugar.





O FC Porto é líder do campeonato nacional e Sérgio Conceição quer estar na mesma situação em maio. Diz que a "caminhada é difícil" e desvaloriza o facto de poder chegar ao Natal na 1.ª posição, o importante é acabar o campeonato com mais pontos do que o 2.º classificado."Na liderança espero estar em maio. Há equipas que já tiveram no Natal na liderança mas depois em maio não é bem assim. É uma caminhada muito difícil. Claro que é melhor estar em 1.º do que em 2.º. E espero que em maio tenhamos mais um ponto que o segundo classificado, pelo menos", referiu o técnico esta quinta-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal, amanhã, com o Portimonense (20h30).